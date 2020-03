Bogdan Vintilă recunoaşte că va fi din ce în ce mai greu ca FCSB să câştige titlul

Şansele echipei FCSB la titlu au scăzut, în urma remizei din partida de debut din play-off. Vicecampioana României a plecat cu un punct de pe terenul echipei FC Botoşani, scor 1-1, iar antrenorul "roş-albaştrilor", Bogdan Argeş Vintilă, ştie că va fi un campionat dificil.

„Trebuie să strângem rândurile şi să începem să câştigăm, cu câte un punct e foarte greu să te baţi la titlu”, a declarat antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, la Digi Sport

Cu toate acestea, la finalul partidei, tehnicianul echipei FCSB şi-a lăudat jucătorii, care au obţinut o singură victorie în cele şase meciuri jucate în 2020.

„A fost un joc de luptă, îmi pare rău că nu am câştigat, meritau băieţii să câştige. Jucătorii au muncit, s-au sacrificat, au alergat foarte mult. E un egal care nu ne ajută, dar ne dă speranţe pentru viitor. Pe Adi Petre ne bazăm, are nevoie de minute, dar trebuie să îl folosim şi meciurile următoare. Tănase se descurcă şi atacant. Nu am mai adus mingi în careu şi să marcăm, dar jocul a fost bun”, a mai spus Argeș Vintilă.

În urma acestui rezultat, FC Botoşani rămâne pe locul al doilea, cu un puncte de asupra formaţiei FCSB care e pe locul 3 în Liga 1, cu 23 de puncte, la trei puncte în spatele liderului CFR Cluj, care are şi un joc mai puţin disputat.