BOMBĂ în dosarul lui Dan Voiculescu - Doi condamnați cer DESFIINȚAREA sentințelor privind privatizarea ICA

Mutare bombă în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de detenție. Doi dintre oamenii care au fost condamnați alături de Voiculescu cer anularea pedepselor.

"Fostul director AVAS, Sandu Jean Catalin, si fostul ministru al Comunicatiilor, Sorin Pantis, au deschis doua procese in instantele din Romania in care cer, prin cai extraordinare de atac, desfiintarea sentintelor date in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare.

Fost secretar executiv al Partidului Conservator (fost PUR) si fost vicepresedinte al AVAS, Jean Catalin Sandu, a fost condamnat in dosarul Privatizarii ICA-Dan Voiculescu la 6 ani de inchisoare.

La randul sau, Sorin Pantis, fostul ministru al Comunicatiilor condamnat la sapte ani de inchisoare in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a facut o contestatie in anulare la Curtea de Apel Bucuresti. Cazul a fost deschis la sfarsitul anului trecut. Pe 12 decembrie, Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare in acest caz", scrie Ziare.com.