BOMBĂ în fotbal: un fost inculpat în dosarul Microsoft vrea să cumpere Dinamo

La doar câteva ore după ce Dinamo a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă, scor 0-5, pe terenul lui FC Viitorul, Ionuţ Negoiţă a anunţat că va vinde clubul în următoarea lună, fiind deja interesate trei entităţi potrivit mediafax

"Decizia mea e luată şi a rămas. Într-adevăr, voiam să-mi recuperez o părticică din ce am investit, mi-am dat seama că e greu. Am discuţii cu trei entităţi şi în maximum o lună, Dinamo va avea un alt proprietar. Sunt discuţii avansate", a declarat Negoiţă, marţi dimineaţă, la emisiunea GSP Live.

Claudiu Florică este unul dintre oamenii de afaceri aflaţi în negocieri avansate pentru preluarea pachetului majoritar de acţiuni al clubului Dinamo. ProSport a luat legătura cu milionarul, care a explicat în ce stadiu se află tratativele cu Ionuţ Negoiţă, actualul patron din “Ştefan cel Mare”.

“Da, mă interesează în continuare clubul Dinamo. Sunt rezervat spre optimist că voi deveni patron. Dar nu într-o lună cum spune domnul Negoiţă, va mai dura încă puţin preluarea. Mă voi implica doar dacă voi putea duce Dinamo mai sus, acolo unde îi este locul. Am avut şi am discuţii cu suporterii, îi cunosc de mult timp, am o relaţie specială cu ei, dat fiind faptul că şi eu sunt dinamovist. Există deja un audit, lucrurile sunt în regulă cu licenţierea, cu ANAF-ul... Baza de la Săftica este inclusă în tranzacţie!”, a spus Claudiu Florică în exclusivitate pentru ProSport.

Întrebat dacă a pus la punct şi un proiect în cazul în care va prelua pachetul majoritar de acţiuni de la Dinamo, Claudiu Florică ne-a declarat: “Nu, nu, nu pot să fac public nimic în momentul acesta. Doar că va exista o siguranţă financiară totală pentru următorii trei ani, indiferent de rezultatele fianciare FC Dinamo 1948 SA până la momentul (obiectivul) participării în cupele europene”.

Cine este Claudiu Florică

Claudiu Florică este fostul patron al companiei Fujitsu în România şi deţinătorul unei averi impresionante. A cumpărat drepturile litigioase ale colecţiei de tablouri şi opere de artă ce aparţinea familiei Doncea şi care a trecut în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă din 1973!

Este vorba despre o avere impresionantă pentru care moştenitorii legali s-au luptat cu statul român, iar afaceristul a intrat pe fir şi încearcă din 2016 să dea o adevărată lovitură în domeniu.

La începutul acestui an, a negociat preluarea clubului FC Argeş, dar tratativele nu s-au finalizat. A creat Regal Sport Bucureşti, care din 2018 a devenit ACS “Centrul de performanţă Rapid Bucureşti”.