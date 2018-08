Bomba zilei! Cine vrea fotoliul de primar al Gabrielei Firea: 'Voi candida pentru funcţia de primar al Capitalei. Am susţinerea PNL'

Consilierul general, Ciprian Ciucu a declarat, pentru MEDIAFAX, că va candida la alegeri locale pentru funcţia de primar general al Capitalei, susţinând că simte că are susţinerea PNNL şi că ar face o echipă mai performantă decât cea pe care o are acum actualul edil Gabriela Firea.

"Cu siguranţă eu voi intra în această competiţie internă pentru a fi desemnat de către partidul meu să fiu candidatul la primăria Capitalei. Dacă aş fi simţit că nu am această susţinere (a liderului PNL, Ludovic Orban - n.r.) nu aş fi făcut acest anunţ. Simt că am susţinere la nivelul de la vârful partidului, din zona conducerii centrale. De ce aş fi eu mai bun decât ceilalţi candidaţi? Am o experienţă vastă în administraţie şi de lucru cu administraţia publică centrală şi locală. Mă consider mult mai pregătit şi eu pot face o echipă mult mai performantă decât cea pe care o are acum Gabriela Firea sau au avut foştii primari", a declarat, vineri, Ciprian Ciucu pentru MEDIAFAX.

Ciprian Ciucu este consilier general al Municipiului București, ales pe listele PNL, începând cu iunie 2016.