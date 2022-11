Bombardamente în Rusia, la graniță cu Ucraina: trei morţi în urma unor explozii

Exploziile izbucnite în regiunea rusă Belgorod, la graniţa cu Ucraina, s-au soldat cu trei morţi, a anunţat marţi, Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestui teritoriu vizat permanent de focuri de armă şi unde sunt în construcţie fortificaţii, relatează AFP, informează News.ro.

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat pe contul său de Telegram că o femeie a murit după ce a suferit un traumatism la cap în timpul unui bombardament în Şebekino, un oraş situat la opt kilometri de Ucraina.

El a mai spus că două persoane au fost ucise în explozia de ”muniţie de tip neidentificat” din satul Staroselie, la graniţa cu Ucraina şi unde starea de urgenţă este în vigoare din 27 octombrie.

Localităţile şi infrastructurile din regiune sunt vizate frecvent de incendii, adesea fatale, atribuite de Moscova armatei ucrainene. Capitala regională, numită şi Belgorod, a fost lovită direct de mai multe ori. Astfel, Gladkov a afirmat luni că la graniţă se află în proces de construcţie o linie de fortificaţii, făra a preciza lungimea sau locul unde se află.

”Din aprilie, ne-am întărit în mod activ graniţele”, a spus el, potrivit agenţiei. de presă ruse TASS. Oficialul a adăugat că această lucrare a fost ”la scară largă”, dar fără a oferi mai multe detalii pentru a evita informarea inamicului ucrainean.

Marţi, guvernatorul a publicat fotografii (disponibile mai jos) care îl arată inspectând locul. Se poate observa o macara instalând piramide antitanc de ciment de-a lungul unui drum şi un excavator care săpă o râpă.

Săptămâna trecută, Rusia a anunţat lucrări de fortificare în peninsula Crimeea anexată.

Liderul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojine, a ordonat construirea de fortificaţii în regiunile ruseşti Belgorod şi Kursk, precum şi în regiunea Lugansk, ocupată de Moscova, în estul Ucrainei.

The governor of the #Belgorod region Gladkov publishes footage of the construction of a ditch on the border with #Ukraine.



