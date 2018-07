BOMBELE pregătite de Guvern: Se fac 3 autostrăzi, Canalul Dunăre - București și o stațiune cu 160 de km de pârtii, până la finalul anului

Guvernul pregătește cele mai mari proiecte din ultimii ani! Anunțul a fost făcut de fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, la Antena 3.

”În România, până la sfârșitul acestui an, va demara licitația pentru canalul Dunăre-București în parteneriat statul român, Municipiul București și cu firme private, în România, până la sfârșitul acestui an, va demara parteneriatul public-privat pentru construcția a trei autostrăzi Ploiești - Brașov, Autostrada Sudului și Târgu Neamț - Iași- Ungheni, în România, până la sfârșitul acestui an, vom demara încă 12 (proiecte) în care vom face încă o stațiune în Făgăraș, în zona comunei Arefu, cu 160 de km de pârtii, la 2000 de metri altitudine.”, a anunțat Darius Vâlcov.

Citește și: Lovitură de proporții pentru Liviu Dragnea! Acest magazin a fost închis – Familia liderului PSD a pierdut o sumă uriașă

Conform consilierului, printre părțile interesate de aceste proiecte s-ar număra Germania, Franța, China, Statele Unite, precum și țări din Peninsula Arabă nespecificate.

"Toți își doresc să primească aceste proiecte, să discute despre ele, pentru că până la sfârșitul anului, vreo 15 proiecte de parteneriat public-privat vor demara în România", a completat Vâlcov.

Citește și: Economistul Florin Cîțu denunță „Găinăria fiscală Dragnea Vâlcov”! „Au sărit calul” .