Trupa americană Bon Jovi va susţine anul acesta un turneu cu Bryan Adams în care grupul îşi va promova albumul ce urmează să fie lansat, potrivit ultimateclassicrock.com preluat de news.ro

Seria de concerte va avea loc în lunile iunie şi iulie în Statele Unite.

Data la care va fi lansat albumul „Bon Jovi 2020”, al 15-lea al trupei, urmează să fie anunţată.

Jon Bon Jovi a spus anul trecut că noul album va aborda teme sociale, va cuprinde cântece inclusiv despre veterani şi stres post-traumatic, despre atacurile armate recente din Ohio şi Texas.

Bon Jovi a concertat în luna iulie 2019 la Bucureşti, în cadrul turneului „This House is Not For Sale”. Acesta a fost al doilea show susţinut de grupul american în Capitală.

Trupa Bon Jovi a fost înfiinţată în 1983 de solistul Jon Bon Jovi, clăparul David Bryan şi toboşarul Tico Torres. Formaţia americană a debutat discografic în 1984, a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii muzicale, inclusiv cu un trofeu Grammy şi două American Music Awards. Din formula originală au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru a urma o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994.

În 2018, Bon Jovi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.