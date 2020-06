Boris Becker nu exclude o revenire în antrenorat

Germanul Boris Becker, care a colaborat cu liderul mondial Novak Djokovici, a declarat că nu exclude o revenire în antrenorat, relatează Reuters, potrivit news.ro.

În perioada în care în echipa sa s-a aflat Becker, Djokovici a câştigat şase trofee de grand slam. După încetarea colaborării cu sportivul sârb, Becker a fost numit responsabil cu tenisul masculin în cadrul Federaţiei Germane de Tenis.

“Nu exclud posibilitatea de a redeveni antrenor. În actuala situaţie, nu este posibil deoarece sunt responsabil cu echipa masculină a Germaniei. Dar nimic nu este veşnic. Dacă sunt jucători care mă interesează, care îmi permit să îi antrenez astfel şi vor să fie deschişi cu mine, atunci cu siguranţă aş lua în calcul asta”, a spus Becker la un podcast al Eurosport.

“Problema este că mi-ar ocupa mult timp. Ca antrenor al lui Novak Djokovici, am petrecut 25-30 de săptămâni cu el. Am o familie şi am alte proiecte pe care trebuie să le gestionez. Dar nu vreau să exclude complet această posibilitate”, a adăugat el.