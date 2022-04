Boris Johnson confirmă o ipoteză teribilă: războiul din Ucraina va mai dura până la finalul anului 2023

Premierul britanic Boris Johnson consideră ”realistă” posibilitatea ca Războiul din Ucraina să dureze până la sfârşitul anului 2023, relatează AFP.

”Aceasta este o posibilitate realistă, da, bineînţeles, (preşedintele rus Vladimir) Putin are o armată imensă (...). El a făcut o greşeală catastrofală, iar singura opţiune pe care o are acum este să continue să încerce să-şi folosească abordarea îngrozitoare, bazată pe artilerie, pentru a încerca să-i zdrobească pe ucraineni”, a răspun Boris Johnson vineri, într-o conferinţă de presă, la New Delhi, întrebat de un calendar al războiului rus în Ucraina evocat de către surse occidentale, informează News.ro.