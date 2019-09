Boris Johnson este pregătit să obţină ratificarea unui eventual acord `în zece zile`

Dacă obţine din partea europenilor un nou acord privind Brexitul în cursul summitului organizat la 17 şi 18 octombrie, premierul Boris Johnson este pregătit să demareze un maraton parlamentar pentru ratificarea acestuia în zece zile de către Camera Comunelor, a informat vineri seară Financial Times (FT), potrivit Reuters preluat de agerpres.

Citând surse din Downing Street 10, jurnalul precizează că echipa lui Boris Johnson a elaborat un plan detaliat sub conducerea lui Nikki da Costa, directoarea sa pentru probleme legislative."Nikki ne-a spus că ea are un plan pentru a face adoptat un acord de Brexit fix în zece zile", a declarat pentru FT un înalt responsabil guvernamental. "Parlamentul ar putea fi convocat în şedinţă zi şi noapte, inclusiv în weekend, dar este încrezătoare în capacitatea noastră de a părăsi UE la 31 octombrie cu un acord", adăugat sursa.Luni, Boris Johnson urmează să aibă, în Luxemburg, discuţii cu preşedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker."Vom discuta despre ideile la care am lucrat şi vom vedea unde ajungem. Aş spune că am un optimism prudent", a declarat liderul conservator la un eveniment de la Rotherham, în nordul Angliei."Dejunul de lucru" de luni de la Luxemburg, decis de "comun acord" potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, va fi prima întâlnire între cei doi lideri de la venirea la putere a lui Johnson, la sfârşitul lui iulie.Prim-ministrul britanic se va întâlni la Luxemburg şi cu negociatorul şef al UE, Michel Barnier, precum şi cu omologul său luxemburghez, Xavier Bettel.