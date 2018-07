Boris Johnson o îndeamnă pe Theresa May să ’salveze brexitul’

Fostul ministru britanice de Externe, Boris Johnson, a îndemnat Guvernul Theresa May să "salveze Brexitul", criticând cele mai recente propuneri ale premierului de la Londra și afirmând că May are oportunitatea de a abandona abordarea "Brexit doar cu numele", informează agenția de știri Dpa, conform mediafax

Johnson, care săptămâna trecută a demisionat din Guvernul britanic condus de Theresa May, a declarat într-un discurs că "nu este prea târziu să salvăm Brexitul. Avem timp în aceste negocieri".

Fostul ministru, care este văzut drept principalul potențial competitor la șefia conservatorilor, a lăudat-o pe Theresa May pentru "curajul și rezistența ei", afirmând că a fost o onoare să lucreze cu ea în privința realizării viziunii unui "Britanii globale" după ieșirea din UE, propusă de premierul britanic în ianuarie 2017.

"Am crezut atunci că este viziunea corectă, cred la fel și acum", a afirmat fostul ministru, adăugând că "în cele 18 luni care au urmat, este ca și cum un văl de îndoială de sine a coborât".

Poziția Theresei May în fruntea Partidului Conservator este din ce în ce mai șubredă după demisia mai multor miniștri eurosceptici din Guvernul condus de ea, în timp ce mai mulți parlamentari conservatori proeuropeni consideră că ea a cedat în fața euroscepticilor.