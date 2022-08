Box office nord-american: DC League of Super-Pets a debutat pe primul loc cu încasări de 23 de milioane de dolari

"DC League of Super-Pets", o aventură animată despre prietenii cu patru picioare ai supereroilor legendari, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu încasări de 23 de milioane de dolari din 4.313 de cinematografe, potrivit Variety, potrivit news.ro

Filmul nu a câştigat prea mult la box office-ul internaţional, unde a avut venituri de 18,4 milioane de dolari de pe 63 de pieţe. În total, filmul a încasat 41,4 milioane de dolari la nivel global.

În ciuda începutului neconvingător pentru "DC League of Super-Pets", "Nope" a coborât pe locul doi, cu 18,5 milioane de dolari din 3.807 de cinematografe, o scădere de 58%. Până acum, thrillerul - cu Daniel Kaluuya şi Keke Palmer în rolurile principale - a generat 80,5 milioane de dolari în America de Nord. "Nope" nu a debutat încă la box office-ul internaţional.

"Thor: Love and Thunder" de la Disney a ocupat locul trei cu 13,1 milioane de dolari din 3.650 de locaţii în al patrulea weekend în cinematografe. Aceste vânzări de bilete împing aventura Marvel de peste 300 de milioane de dolari la box office-ul naţional. La nivel internaţional, cel de-al patrulea film "Thor" a încasat 361 de milioane de dolari, la nivel global încasările fiind de 662 de milioane de dolari.

"Minions: The Rise of Gru" a ajuns pe locul al patrulea, cu 10,8 milioane de dolari din 3.578 de cinematografe. Cel mai recent spin-off "Despicable Me" a fost una dintre puţinele poveşti de succes pentru copii de la box office în perioada pandemiei, cu vânzări de bilete la 320 de milioane de dolari în America de Nord şi 710 de milioane de dolari în întreaga lume.

"Top Gun: Maverick" de la Paramount completează topul pe locul cinci cu 8,2 milioane de dolari în al zecelea weekend de la premieră. După două luni pe marele ecran, succesul lui Tom Cruise a încasat 650 de milioane de dolari la box office-ul naţional.

Pe locurile şase şi şapte se află filmele Sony "Where the Crawdads Sing” (7,5 milioane de dolari din 3.526 de locaţii în al treilea weekend, 53,5 milioane de dolari până în prezent) şi "Elvis" al lui Baz Luhrmann (5,8 milioane de dolari din 2.901 de locaţii în al şaselea weekend, 129 de milioane de dolari până în prezent).

"The Black Phone" s-a situat pe opt, cu 2,4 milioane de dolari iar pe nouă - "Jurassic World Domination" cu venituri de 2 milioane de dolari.

Al doilea debut al weekend-ului, comedia neagră "Vengeance", abia a ajuns în top 10. Filmul Focus Features a atras 1,75 milioane de dolari din 998 de cinematografe.