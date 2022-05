Box office nord-american: Doctor Strange 2 a avut cel mai bun debut din 2022

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, regizat de Sam Raimi, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu venituri de 185 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, reafirmând dominaţia universului Mervel, potrivit Variety.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cu Benedict Cumberbatch, reprezintă o revenire pentru Disney după ce în epoca covid a lansat „Black Widow” (debut de 80 de milioane de dolari, plus 60 de milioane de dolari la Disney Plus), „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (debut de 75 de milioane de dolari) şi „Eternals” (debut de 71 de milioane de dolari).

„Doctor Strange 2” a oferit cel mai bun debut de weekend din 2022, precum şi cel de-al doilea cel mai bun debut din perioada Covid-19.

La nivel internaţional, filmul a adunat 265 de milioane de dolari din 49 de teritorii iar la nivel global are un total de 450 de milioane de dolari.

Distribuţia îi include pe: Chiwetel Ejiofor în rolul Karl Mordo, Elizabeth Olsen ca Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch, Benedict Wong în rolul lui Wong şi Xochitl Gomez - America Chavez.

După două săptămâni pe primul loc, comedia animată „The Bad Guys” de la Universal a coborât pe locul doi cu 9,7 milioane de dolari din 3.839 de cinematografe.

Filmul de familie „Sonic the Hedgehog 2” a coborât două locuri, până pe trei, în al cincilea weekend de la lansare, generând venituri de 6,2 milioane de dolari.

„Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” (Warner Bros.) a coborât trei locuri, până pe patru, în al patrulea weekend de la premieră. Filmul a avut încasări în weekend de 3,9 milioane de dolari.

„Everything Everywhere All at Once” (A24) s-a menţinut pe locul cinci în al şaptelea weekend de la lansare, cu încasări de 3,3 milioane de dolari.

„The Northman”, regizat de Robert Eggers, cu Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk şi Willem Dafoe, a coborât pe şase, după al treilea weekend de la premieră, având încasări de 2,7 milioane de dolari.

„The Lost City”, cu Sandra Bullock şi Channing Tatum, s-a menţinut pe şapte, în al şaptelea weekend de la debut, cu 2,5 milioane de dolari.

Este urmat în clasament de „The Unbearable Weight of Massive Talent” care a adunat 1,5 milioane de dolari în weekend.

Thrillerul „Memory”, regizat de Martin Campbell, cu Liam Neeson, a coborât un loc, până pe nouă, în al doilea weekend de la premieră, generând venituri de 1,2 milioane de dolari.

Drama religioasă de la Sony „Father Stu”, cu Mark Wahlberg, a coborât pe zece, după al patrulea weekend de la lansare. Filmul a avut încasări de 800.000 de dolari.