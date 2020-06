Braşovul a primit, din partea provinciei chineze Hubei, o donaţie constând în combinezoane medicale şi termometre fără contact, în urma unei solicitări adresate de primarul municipiului, George Scripcaru.

"Articolele au fost testate în China şi îndeplinesc standardele medicale din China. Nu pot fi utilizate în alte scopuri. Mereu preţuim prietenia noastră cu România şi Braşov şi sperăm să ne continuăm cooperarea după pandemie", se arată în scrisoarea primită din partea secretarului general al Asociaţia pentru Cooperare Externă din Provincia Hubei, Xu Langzhou, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alexandru Rafila, adevărul despre manipularea testărilor! Există această posibilitate?

Guvernul Provinciei Hubei a trimis municipiului Braşov 500 de bucăţi de costume medicale şi 500 de termometre fără contact, în valoare totală de 169.050 yuani, adică aproximativ 103.000 de lei, conform unei informări transmisă de Biroul de presă al Primăriei Braşov.

"Cu mult timp în urmă, am avut o întâlnire cu o delegaţie din această provincie, care a venit la Braşov, iar la începutul lunii aprilie, când era prima fază a pandemiei la noi şi nu se găseau produse de acest fel, le-am adresat o scrisoare în care le-am solicitat, dacă au posibilitatea, să ne sprijine. Am fost plăcut surprins când am primit un răspuns în care au confirmat că au primit scrisoarea de la noi, că ne vor ajuta şi vor trimite Braşovului o cantitate de produse care să ne ajute să gestionăm această perioadă. Este de apreciat acest lucru şi cred că dincolo de distanţa pe care o avem, gestul este cel mai important. Produsele au ajuns destul de repede, dar au stat mai mult în vamă, din cauza formalităţilor greoaie", a explicat primarul George Scripcaru, conform sursei citate.

Primul termometru şi primul costum de protecţie din transport au ajuns la prefectul judeţului, Mihai-Cătălin Văsii, a mai precizat sursa citată.