Brazilia a fost ELIMINATĂ de la Mondiale: Belgia s-a calificat în semifinala cu Franța, iar trofeul va rămâne în Europa - VIDEO

Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia și trofeul va rămâne în Europa! În competiție au rămas doar echipe de pe bătrânul continent. ”Diavolii roșii” i-au scos din cursa pentru cupă pe brazilieni, după ce au condus cu 2-0 încă de la pauză.

Brazilia a fost prima care a marcat, dar în propria poartă. Minutul 13 s-a dovedit a fi cu ghinion pentru sud-americani. Fernandinho a trimis în propria poartă un corner executat de belgieni, după ce, cu doar câteva minute înainte, Thiago Silva era să o comită în același fel, dar bara i-a salvat.

Citește și: Surpriza dezvăluită de ministrul Olguța Vasilescu! „Guvernul României a adoptat prin Ordonanță de Urgență dublarea acestor subvenții”

Dacă 1-0 s-a făcut în minutul 13, 2-0 s-a făcut în minutul 31! Kevin de Bruyne a marcat cu un șut din afara careului, în urma unui contraatac. Brazilienii au alergat 76 de minute pentru un gol care să conteze pe tabelă și în dreptul lor. Augusto a marcat cu capul, dar degeaba. Belgia merge în semifinala cu Franța, în 10 iulie, la Sankt Petersburg, iar în competiție mai sunt doar echipe din Europa.

Celelalte două confruntări din sferturi sunt Rusia-Croația și Suedia-Anglia. Duelurile sunt programate sâmbătă.

Citește și: Președintele României, în corzi! Campanie de strângere de semnături privind suspendarea lui Klaus Iohannis, după ce a refuzat să o revoce pe Kovesi .

GAME. ON.



Renato Augusto pulls one back for Brazil to make it 2-1 with 15 minutes left! pic.twitter.com/j6aXmKlsQ3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) 6 iulie 2018

De Bruyne hit this SO clean. pic.twitter.com/2uHXN1HOIU — FOX Soccer (@FOXSoccer) 6 iulie 2018

The counter attack was brilliant, but let's take another look at that STUNNER by Kevin De Bruyne pic.twitter.com/ZUbd611bXe — FOX Soccer (@FOXSoccer) 6 iulie 2018