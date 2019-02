Brazilia: Ruperea barajului minier, un dezastru aproape iminent în condițiile unei legislații permisive

Ruperea barajului minier din Brazilia, în urma căruia cel puțin 115 persoane au murit, iar alte 248 sunt date dispărute, considerat un dezastru aproape iminent în condițiile unei legislații permisive și personalului insuficient, afirmă experți, iar o înregistrare recentă arată momentul dezastrului, scrie Mediafax.

O înregistrare dată publicității recent arată momentul ruperii barajului minier și avalanșa de noroi și deșeuri feroase care s-a revărsat peste o parte din localitatea Brumadinho din statul Minas Gerais și a contaminat râurile din aval.

"Minas Gerais are o istorie seculară ca fiind indulgentă cu sectorul minier. Este ceva cultural ", a declarat deputatul brazilian Joao Vitor Xavier, relatează agenția The Associated Press.

Citește și: MAE îi atenționează pe românii care tranzitează sau călătoresc în Italia: Cod portocaliu de ploi, furtuni și vânt în centrul și sudul țării

Oficialul a mai afirmat că industria minieră reușește să convingă populația și autoritățile prezentând beneficiile economice ale proiectelor, însă pun profitul mai presus de siguranța.

Mai mult, astfel de catastrofe s-ar putea produce din nou, în contextul în care autoritățile braziliene încearcă să facă mai permisivă legislația minieră în numele dezvoltării economice.