BRD a înregistrat un profit net de 920 milioane lei în primele nouă luni, în creştere cu 25%

Grupul BRD a înregistrat un profit net de 920 milioane lei în primele nouă luni ale acestui an, în creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar banca a realizat un profit net de 886 milioane de lei, mai mare cu 23%, conform unui raport al companiei remis joi Bursei de Valori Bucureşti.

În primele nouă luni din 2020, grupul BRD înregistrase un profit net de 738 milioane lei, iar banca un câştig net de 719 milioane lei, potrivit Agerpres.

"Economia României a înregistrat o revenire foarte dinamică în al doilea trimestru al anului 2021, pe fondul condiţiilor de afaceri şi de percepţie mai bune, punând bazele unei creşteri solide a PIB în 2021. Cu toate acestea, sunt prezente riscuri din reapariţia pandemiei şi din turbulenţele de pe piaţa energiei. Pe de altă parte, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în septembrie, de către Comisia Europeană poate fi una dintre marile şanse ale României de a-şi impulsiona creşterea, alături de alte programe naţionale de dezvoltare. În primele nouă luni ale anului 2021, într-un context macroeconomic în îmbunătăţire, dar încă volatil, activitatea noastră a accelerat", a declarat François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Potrivit acestuia, producţia de credite acordate persoanelor fizice a fost excepţională, cu o creştere de aproape 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi peste 20% faţă de 2019. În opinia sa, creşterea solidă a activităţii de finanţare a companiilor (+19%) a fost alimentată de o creştere puternică atât pe segmentul IMM-urilor, cât şi pe cel al clienţilor companii mari.

"Am observat, de asemenea, o utilizare intensivă a gamei noastre extinse de soluţii de economisire, cu consolidarea în continuare a bazei noastre largi de depozite, creşterea cu două cifre a activelor în administrare, precum şi aproape o dublare a primelor brute subscrise pentru asigurările de viaţă cu componentă investiţională. Am accelerat ritmul adoptării digitale, numărul clienţilor care folosesc în mod activ canalele la distanţă fiind de aproape 800.000. Înrolarea şi creditarea de consum 100% online sunt acum disponibile. De asemenea, am lansat şi alte funcţionalităţi ale YOU BRD, aplicaţia noastră de mobile banking, ghidaţi constant de dorinţa de a îmbunătăţi experienţa clienţilor noştri. Bazându-se pe o activitate comercială în expansiune, BRD a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2021 o performanţă financiară solidă", a precizat François Bloch.

Acesta a adăugat că produsul net bancar a crescut, impulsionat de veniturile din comisioane, în timp ce datorită activităţii comerciale foarte dinamice, venitul net din dobânzi a afişat o rezistenţă solidă la scăderea importantă a ratelor de piaţă.

Potrivit raportului, soldul creditelor, inclusiv leasing, a crescut cu aproape 8% faţă de septembrie 2020, pe baza unei activităţi de creditare dinamice pe toate liniile. Producţia de credite acordate persoanelor fizice a înregistrat o redresare remarcabilă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (+48% în dinamică anuală), marcând totodată o creştere semnificativă faţă de nivelul din 2019, în special în ceea ce priveşte creditele imobiliare (+40% în dinamică anuală).

Totodată, creditarea companiilor prezintă o performanţă foarte robustă, +19% în dinamică anuală. Activitatea dinamică a IMM-urilor s-a tradus într-o creştere de +28% an pe an, beneficiind în special de o participare activă în cadrul programului IMM Invest, cu credite aprobate în valoare de peste un miliard de lei, pentru mai mult de 1.000 de companii, din care 33% către sectorul agricol prin subprogramul AGRO IMM Invest. Creşterea puternică a activităţii de finanţare a companiilor mari (+17% în dinamică anuală) reconfirmă BRD ca jucător de top pe acest segment.

De asemenea, depozitele clienţilor au înregistrat un avans de +12% în dinamică anuală. Creşterea a fost determinată în principal de segmentul companiilor (+21% în dinamică anuală), atât pentru IMM-uri, cât şi pentru clienţii mari companii, înregistrându-se o creştere de două cifre. Înclinaţia crescută spre economisire declanşată de pandemia prelungită s-a stabilizat la un nivel similar ratei de creştere anuale din trimestrul precedent, conducând la constituiri de depozite de la persoane fizice mai mari cu +5,3% în dinamică anuală. Segmentul companiilor mici a continuat să contribuie, de asemenea, la avansul depozitelor, cu o creştere consistentă de 18,7% în dinamică anuală. În paralel, activitatea de administrare a activelor a înregistrat o creştere substanţială la 5,1 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2021, în urcare cu +29% în dinamică anuală şi cu +21% faţă de septembrie 2019.

"BRD a atins o ţintă strategică importantă în planul transformării sale digitale prin lansarea a două fluxuri 100% online, pentru clienţii persoane fizice, iniţierea relaţiei de afaceri şi acordarea de credite de consum. Această lansare pe piaţă îmbogăţeşte panoul de livrări digitale recente menite să îmbunătăţească experienţa clienţilor noştri: You BRD, aplicaţia de mobile banking ale cărei funcţionalităţi sunt extinse rapid şi în mod continuu şi facilitarea plăţilor prin Apple Pay şi Google Pay pentru cardurile Mastercard şi Visa. Accentul sporit pe accelerarea digitalizării este vizibil şi în creşterea anuală de +13% a numărului de clienţi care utilizează în mod activ canalele la distanţă, la sfârşitul lunii septembrie 2021. În plus, numărul tranzacţiilor prin canale electronice este în creştere rapidă, cu +32% în primele noua luni din 2021", se menţionează în comunicat.

În primele nouă luni din 2021, venitul net bancar al Grupului BRD a atins 2,335 miliarde lei, în creştere cu 1,2% în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Această dinamică pozitivă a fost determinată de creşterea solidă a veniturilor nete din comisioane, mai mari cu aproape 10% în dinamică anuală în primele nouă luni din 2021, pe fondul creşterii volumelor de tranzacţii ale clienţilor. Pe de altă parte, venitul net din dobânzi a rămas rezilient (-1,5% în dinamică anuală în primele nouă luni din 2021), efectul ratelor de dobânda de piaţă mai mici (media ratei de dobândă ROBOR la 3 luni, -90 puncte de bază an/an) fiind temperat de creşterea volumelor.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 1,220 miliarde lei în primele nouă luni din 2021 în comparaţie cu 1,188 miliarde lei în primele nouă luni din 2020, în creştere cu 2,2% în dinamică anuală, excluzând contribuţia mai mare la Fondurile de Garantare şi Rezoluţie. Cheltuielile de personal au fost menţinute la acelaşi nivel cu anul trecut, efectul de volum (-374 angajaţi, echivalent normă întreagă, faţă de finalul lunii septembrie 2020) compensând impactul de preţ, pe fondul pieţei tensionate a muncii.

Creşterea altor cheltuieli (+5% în dinamică anuală faţă de primele nouă luni din 2020) a fost legată în principal de investiţiile IT care susţin accelerarea vizibilă a planului de dezvoltare digitală al Băncii. Indicatorul cost/venit la nivelul Grupului BRD a înregistrat o creştere uşoară de 0,5 puncte, atingând 50,1% în primele nouă luni din 2021 faţă de 49,6% în primele nouă luni din 2020, excluzând contribuţiile cumulate la Fondurile de Garantare şi Rezoluţie.

Potrivit băncii, calitatea portofoliului de credite continuă să fie solidă, rata NPL fiind de 3,2% la finalul lunii septembrie 2021, în scădere de la nivelul de 3,4% la finalul lunii septembrie 2020. Rata de acoperire a creditelor neperformante rămâne de asemenea solidă, la 75,3% la finalul lunii septembrie 2021 (76,4% la finalul lunii septembrie 2020).

În ceea ce priveşte costul riscului, primele nouă luni ale anului 2021 au fost influenţate pozitiv de revenirea economică şi recuperările continue aferente portofoliului de credite neperformante, ce au rezultat într-o eliberare netă de provizion de 42 milioane lei, comparativ cu o cheltuială netă de 253 milioane lei în primele nouă luni din 2020.

Înglobând toate cele de mai sus, Grupul BRD a înregistrat un rezultat net de 920 milioane lei în primele nouă luni din 2021, în creştere cu 24,7% în dinamică anuală, de la 738 milioane lei în primele nouă luni din 2020. Acest rezultat a condus la o îmbunătăţire a ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii cu 1,2 puncte, la 12,5% în primele nouă luni din 2021, de la 11,3% în primele nouă luni din 2020.

Rata de adecvare a capitalului a atins 26,9% la finalul lunii septembrie 2021 (BRD, nivel individual), în comparaţie cu 28,2% la finalul lunii septembrie 2020.

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 525 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,3 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de peste 31,000 POS şi aproape 1,400 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii septembrie 2021, de 66,6 miliarde lei. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări şi 30 de milioane de clienţi în întreaga lume.