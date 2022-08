Breaking| CEO-ul Pfizer, vaccinat cu patru doze, a fost testat pozitiv pentru COVID

Directorul general al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat luni că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și că are simptome foarte ușoare.

Bourla, în vârstă de 60 de ani, a declarat că a început un tratament cu Paxlovid, tratamentul antiviral oral COVID-19 al companiei, și că s-a izolat și a urmat toate măsurile de precauție în materie de sănătate publică.

"Sunt încrezător că voi avea o recuperare rapidă", a declarat Bourla într-o declarație.

Mai multe personalități publice au fost depistate pozitiv la această boală infecțioasă în ultimele luni, inclusiv președintele american Joe Biden și consilierul său medical principal, doctorul Anthony Fauci.

