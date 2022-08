BREAKING | Premierul israelian Yair Lapid: 'Vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne apăra poporul'

Într-un discurs televizat, premierul israelian Yair Lapid a declarat că "Jihadul islamic este un proxy iranian, care vrea să distrugă statul Israel și să ucidă israelieni nevinovați. Șeful Jihadului Islamic, se află la Teheran în acest moment."

"Vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne apăra poporul", a adăugat premierul.

"Israelul a desfășurat o operațiune antiteroristă precisă împotriva unei amenințări imediate. Lupta noastră nu este cu oamenii din Gaza. Nu ne dorim război, dar suntem pregătiți pentru el și nu ne este frică", a avertizat premierul.

Armata israeliană a lansat, vineri, atacuri asupra unor poziţii islamiste din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, în contextul riscurilor teroriste generate de grupuri fundamentaliste, în special de organizaţia Jihadul Islamic.

