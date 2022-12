BREAKING - A fost confirmat noul ambasador al SUA în România

Plenul Senatului SUA a confirmat-o pe Kathleen Kavalec în funcțai de ambasador al SUA în România. Anunțul a fost făcut de către ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

”Plenul Senatului american a confirmat-o joi pe viitoarea ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec. Mai urmează un singur pas, formal, jurământul.”, anunță Muraru.

The #Senate confirmed by voice vote: Executive Calendar #1259 Kathleen Ann Kavalec to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Romania.