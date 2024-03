Breaking - Alin Nica anunță primele negocieri cu Ludovic Orban: A fost o execuție în stil golănesc

Liberalul Alin Nica, demis marţi seară din funcţia de preşedinte al PNL Timiş, susţine că ”a fost o execuţie în stil golănesc” şi a recunoscut că a discutat cu Ludovic Orban pentru a da ”o şansă Dreptei din Timiş” şi i-a transmis lui Alfred Simonis, preşedintele PSD Timiş, că abia aşteaptă să îl bată măr la alegerile locale din 9 iunie.

A fost o execuție în stil golănesc, acuză Nica

”A fost o execuţie în stil golănesc pe care nu am cum să o calific altfel, nu a mea, a Timişoarei şi Tmişului pentru că practic negând dreptul liberalilor de a avea şansa de a candida şi de a contracandida stânga aici în judeţul Timiş, pactic pe noi ne-au exclus din toată această ecuaţie şi acesta este lucrul pe care îl reproşăm conducerii centrale. Evident că vom găsi o variantă astfel încât interesele şi dorinţele, aspiraţiile timişenilor de dreapta să fie reprezentate în continuare şi voi face în următoarele zile şi un anunţ în acest sens. Categoric îmi doresc să candidez la CJ Timiş pentru un nou mandat, consider că avem realizări remarcabile în aceşti patru ani de zile şi timişorenii şi timişenii merită să dea o palmă Bucureştiului prin votul pe care îl vor da în 9 iunie, să le arate că au greşit când au luat această decizie împotriva Timişului şi Timişoarei”, a declarat Alin Nica, miercuri.

Întrebat dacă a discutat cu Alianţa Dreapta Unită pentru o susţinere la alegerile locale, Alin Nica a recunoscut că a avut o întâlnire cu Ludovic Orban, liderul Forţa Dreptei.

Nica anunță negocieri și cu Dominic Fritz

”Da, m-am întâlnit cu domnul Ludovic Orban, discutăm cu toţi care pot fi interesaţi de un astfel de proiect în Timiş şi să ofer o şansă dreptei aici în Timiş, dreptei reale de a se exprima în planul politicii locale. Voi discuta şi cu Dominic Fritz, sunt deschis şi la această discuţie pentru că e nevoie de o coagulare a tuturor celor care se opun acestor dictatede la Bucureşti. În momentul de faţă singurul exponent al dreptei în Timiş şi Timişoara o reprezintă această alianţă pe care o putem pregăticu toţi cei care gândesc liberal şi gândesc de dreapta şi vor să aibă un reprezentant în aceste alegeri locale din 9 iunie. (...) Alianţa pentru Timiş e o denumire simpatică şi are toate şansele să se concretizeze”, a mai spus Nica.

Întrebat ce mesaj are pentru colegii din PNL, mai ales că cel mai probabil va demisiona din PNL, Alin Nica a răspuns că este o decizie grea pentru el, dar că nu îşi pierde convingerle liberale.

”Această decizie e o decizie grea, dar din măsurile de ieri, practic, colegii mei m-au exclus din Partidul Naţional Liberal, un partid în care am intrat cu imense speranţe în urmă cu 20 de ani. Nu sunt supărat pe PNL, pentru că PNL reprezintă principii şi valori în care eu încă cred, sunt liberal şi voi fiind liberal şi în continuare. Mă revoltă anumite atitudini, anumiţi, oameni şi anumite decizii. Iar asta nu înseamnă că îmi pierd convingerile care mă definesc ca om, ci încerc să găsesc ce altceva aş putea face, să găsesc varianta în care pot să materializez în continuare speranţele şi încrederea cetăţenilor care au aceleaşi convingeri ca şi mine. Şi atunci sigur că dacă dacă va trebui şi cred că va trebui să fiu forţat să facă acest pas pas, îl voi face, nu cu uşoară inimă, ci cu gândul că la un moment dat voi reveni acolo unde îmi este sufletul şi unde am pus suflet în toţi aceşti 20 de ani în toate activităţile pe care le-am avut ca şi primar al comunei Dudeştii Noi ca simplu, membru al Partidului Naţional Liberal sau chiar ca vicepreşedinte al PNL la nivelul României şi atunci, evident, gândul meu întotdeauna va fi în această direcţie. (...) Chiar de ar fi să plec acasă eu rămân mulţumit şi bucuros că nu am plecat capul dictatelor de la Bucureşti şi că am spus-o foarte franc şi ieri şi săptămâna trecută, Timişul şi Timişoara nu sunt de vânzare domnilor de la Bucureşti”, a spus Nica.

Nica spune că îl va bate măr pe Simonis

Întrebat, de asemenea, ce mesaj are pentru liderul PSD Timiş, Alfred Simonis, cel mai probabil candidatul alianţei PSD-PNL la alegerile locale, pentru Consiliul Judeţean Timiş, Nica a precizat că abia aşteaptă să îl bată măr.

”Abia aştept să-l bat măr în alegerile din 9 iunie, dar nu-l bat eu, îl bat zecile de mii, sutele de mii de timişoreni şi timişeni, care nu acceptă astfel de blaturi politice, dstfel de negocieri de combinaţii la taraba politicii dâmboviţene, de unde domnul Simonis văd că s-a deprins cu multe îndeletniciri blamate de timişenii şi timişorenii”, a precizat Alin Nica.