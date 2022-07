Breaking | Cel puțin 17 parlamentari democrați arestați la un miting pentru 'dreptul la avort' în SUA (Video)

Mai mulți parlamentari democrați au fost arestați marți la un miting pentru dreptul la avort în fața Capitoliului, la mai puțin de o lună după ce Curtea Supremă a emis o hotărâre care a anulat cauza Roe vs. Wade, transmite presa americană.

Reprezentanții democrați Ilhan Omar (Minn.), Ayanna Pressley (Mass.), Jackie Speier (Calif.), Bonnie Watson Coleman (N.J.), Rashida Tlaib (Mich.), Cori Bush (Mo.), Katherine Clark (Mass. ), Andy Levin (Mich.), Alexandria Ocasio-Cortez (N.Y.), Alma Adams (N.C.), Veronica Escobar (Texas) și Carolyn Maloney (N.Y.) s-au numărat printre cei reținuți la demonstrație.

La ora locală 13:20, poliția Capitoliului SUA a scris pe Twitter că a început să aresteze activiștii care blocau First Street NE. Autoritățile au declarat că au dat tradiționalele lor trei avertismente înainte de a-i lua pe protestatari în custodie.

Începând cu ora 13:35, demonstrația era liberă, potrivit Poliției Capitoliului, care a raportat că 16 legislatori au fost arestați în total. Autoritățile au arestat în total 34 de persoane pentru aglomerare, obstrucționare sau incomodare.

Demonstrația a avut loc la mai bine de trei săptămâni după ce Curtea Supremă a anulat Roe, decizia din 1973 care proteja accesul la avort. Hotărârea i-a înfuriat pe democrații din întreaga țară și i-a determinat pe democrații din Camera Reprezentanților să adopte o pereche de proiecte de lege care să protejeze accesul la avort; aceste măsuri au puține șanse să treacă de Senat, care are un raport 50-50 între democrați și republicani.

Într-o declarație de marți, Maloney a declarat: "Nu există democrație dacă femeile nu au control asupra propriului corp și asupra deciziilor privind propria sănătate, inclusiv asupra îngrijirii reproductive".

"Partidul Republican și extremiștii de dreapta care se află în spatele acestei decizii nu sunt pro-viață, ci pro-controlarea corpurilor femeilor, fetelor și a oricărei persoane care poate rămâne însărcinată. Scopul lor final este de a institui o interdicție națională a avortului. Nu îi vom lăsa să câștige. Ne vom întoarce", a adăugat ea.

Într-o declarație de marți, un purtător de cuvânt al lui Pressley a declarat că deputata a participat la un protest împotriva "deciziei crude și insensibile de a anula Roe vs. Wade și de a elimina dreptul la avort pentru toți cei care numesc America acasă".

Speier a scris pe Twitter că a fost "mândră" să mărșăluiască alături de colegii ei democrați "și să fie arestată pentru drepturile femeilor, dreptul la avort, dreptul oamenilor de a-și controla propriul corp și viitorul democrației noastre!".

Escobar a scris pe Twitter că a fost arestată în fața Curții Supreme, adăugând că a fost "mândră să stea în apărarea accesului la avort și a libertății reproductive".

De asemenea, ea a postat o înregistrare video cu ea și alți democrați din Camera Reprezentanților mărșăluind în fața Capitoliului scandând "nu ne vom întoarce".

Clark, asistenta președintelui Camerei, a declarat într-o declarație: "Partidul Republican extremist este hotărât să ne ducă înapoi în timp și să ne ia drepturile. Refuz să stau pe margine în timp ce ravagiile lor continuă".

"Ei mă pot aresta pe mine, dar noi nu le vom permite să aresteze libertatea", a adăugat ea.

Levin a scris marți pe Twitter: "Sunt dispusă să fac tot ce este necesar pentru a proteja dreptul la avort - chiar dacă asta înseamnă să fiu arestată".

"M-am alăturat colegelor mele din grupul femeilor democrate într-o acțiune de nesupunere civilă în fața Curții Supreme. Nu ne vom întoarce!", a adăugat el.

Demonstrația de marți nu a fost prima dată când legislatorii au fost arestați la proteste în urma deciziei Roe. Luna trecută, reprezentanta Judy Chu (D-Calif.) a fost reținută la un miting pro-avort pe teritoriul Capitoliului.

