BREAKING - Comisia Europeană: încep procedurile pentru aderarea României la spațiul Schengen

"Bulgaria și România sunt pregătite să adere pe deplin la spațiul Schengen.

Colaborăm îndeaproape cu Președinția Consiliului pentru ca o decizie să fie luată cât mai curând posibil.", anunță Comisia Europeană.

Anunțul Comisiei Europene vine chiar de Ziua Românilor de Pretutindeni.

România a mai încercat aderarea la spațiul Schengen, la finalul anului 2022, dar Austria a blocat întreg procesul, după ce a fost utilizat dreptul de veto.

"Bulgaria and Romania are ready to fully join the Schengen area.



We are working closely with the Council Presidency for a decision to be taken as soon as possible."



