BREAKING Cristina Tarcea cere CCR SUSPENDAREA cauzei privind conflictul între Parlament și ÎCCJ pe completuri

Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, a solicitat, miercuri, Curții Constituționale, suspendarea cauzei privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe completuri, motivând schimbarea componenței CCR și faptul că nu există un nou judecător raportor, conform Mediafax.

„Pronunțarea în această cauză a fost amânată de patru ori, iar de atunci s-au schimbat multe. Am consultat site-ul CCR și am constatat că prin rezoluția președintelui CCR s-a dispus un nou judecător raportor. Am verificat în această dimineață dosarul și nu am văzut un nou raportor. Dezbaterea are loc pe raportul depus de judecătorul raportor, a probelor din dosar. Eu nu am văzut decât un raport întocmit de un judecător raportor care la ora actuală nu mai este membru al CCR. Nu am văzut nicio rezoluție, de altfel, ca actualul judecător să își însușească raportului fostului judecător. Invoc ilegalitatea numirii noului judecător raportor, pentru că potrivit legii judecătorii raportori votează primii, apoi membrii, iar la final președintele CCR. Prin urmare președintele CCR nu poate fi judecător raportor”, a afirmat Cristina Tarcea, în fața membrilor CCR.

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție invocă, de asemenea, schimbarea președintelui Camerei Deputaților. Florin Iordache a fost delegat de Liviu Dragnea, fostul președinte al Camerei Deputaților, pentru a susține cauza. Astfel, Cristina Tarcea solicită că noul președinte al Camerei, respectiv Marcel Ciolacu, ar trebui să îi delege atribuțiile lui Florin Iordache.

Avem o solicitare să faceți o adresă către președintele Camerei Deputaților, dacă ăși însușește delegația formulată de vicepreședintele Camerei Deputaților. Delegația este doar pentru antiviparea la dezbatere, nu poate fi făcut implicit, ci trebuie făcută expres”, a adăugat Tarcea.

Președintele ÎCCJ a venit cu o a treia solicitare, anume de suspendare a cauzei până la pronunțarea Curții de justiție a UE, la sesizarea făcută de Înalta Curte și instanțele din țară.

„Atât Înalta Curte de Justiție a UE cât și instanțele din țară au sesizat Curtea de Justiție a UE. Vă rugăm să suspendați cauza până la pronunțarea Curții de justiție a UE”, prevede a treia solicitare Înaltei Curți de Casație și Justiție.