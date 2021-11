BREAKING - DNA a cerut Ministerului Finanțelor actele adoptate de Guvern pentru vaccinurile anti-Covid (Antena 3)

Antena 3 a difuzat marți informația potrivit căreia procurorii DNA au cerut Ministerului Finanțelor, pe 18 noiembrie 2021, într-un dosar care vizează vaccinurile anti-Covid, memorandumurile adoptate de Guvern pe tema semnarii contractelor de furnizare, precum si corespondența între ministere pe această temă.

„Avand in vedere cercetarile ce se efectueaza in prezenta cauza, in baza Ordonantei nr.243/P/2021, va solicitam sa ne transmiteti pana la data de 23.11.2021, urmatoarele inscrisuri, in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul:

1. Memorandumurile avand ca tema aprobarea semnarii contractelor de furnizare de vaccin impotriva Covid-19 impreuna cu toata documentatia care a stat la baza fundamentarii acestora.

2. Intreaga corespondenta purtata intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii, respectiv Secretariatul General al Guvernului in legatura cu achizitionarea de vaccinuri Covid-19”, se arată în solicitarea DNA.