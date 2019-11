BREAKING - Fostul procuror Mircea Negulescu, zis 'Portocală', pus sub urmărire penală în două noi dosare

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) l-a pus miercuri, 13 noiembrie, sub urmărire penală pe fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală, în două noi dosare, precizează surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.

Unul dintre cele două dosare în care Negulescu a primit calitatea de suspect vizează dosarul instrumentat de acesta când activa la DNA Ploieşti, în care a fost trimis în judecată procurorul Daniel Bucur, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia.

Cel de-al doilea dosar în care a fost pus sub acuzare Negulescu vizează un dosar instrumentat de fostul procuror DNA, deschis pe numele fostului deputat Vlad Cosma, având că obiect o pretinsă evaziune fiscală săvârșită în campania electorală a USL din 2012. Negulescu ar fi folosit probe falsificate, trei martori protejați cu dublă identitate, în prezent fiind suspectat de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă și influențarea declarațiilor.

În luna iulie a acestui an, SIIJ l-a trimis în judecată pe Mircea Negulescu, într-un dosar în care a fost cercetat alături de Lucian Onea, fostul său şef de la DNA Ploieşti. Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii de la SIIJ susţin că Lucian Onea şi Mircea Negulescu, în instrumentarea a două dosare penale, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunţător (fostul deputat Vlad Cosma - n.r.) să plăsmuiască un denunţ în numele unei persoane imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conţin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetăţenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracţiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârşită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunţul.

Pe data de 9 octombrie, Negulescu a fost pus sub urmărire penală într-un al doilea dosar, alături de fostul său coleg de la DNA Ploieşti Alfred Savu. Cei doi sunt acuzați că au trimis în judecată un magistrat pentru abuz în serviciu și luare de mită, deși ar fi știut că este nevinovat.

Astfel, Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploieşti, are nu mai puţin de patru dosare penale. Negulescu a fost exclus din magistratură, prin decizia Secţiei pentru procurori a CSM.