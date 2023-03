Breaking | Ionel Arsene, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare

Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost condamnat vineri la 6 ani și 8 luni de închisoare de Curtea de Apel Brașov. Cum pedeapsa aplicată este mai mare de 3 ani, ea urmează să fie executată.

Instanța a dispus și confiscarea sumelor de 80.000 euro şi 80.000 lei. (Minuta integrală, mai jos!)

În prima instanță, la 8 aprilie 2022, Ionel Arsene fusese condamnat la 8 ani şi 4 luni de detenţie efectivă pentru corupţie de către Tribunalul Bacău.

Potrivit unor surse, Ionel Arsene nu se află în țară.

El nu mai este membru PSD după ce și-a anunțat autosuspendarea. După condamnare prin efectul Statutului partidului este exclus automat.

UPDATE 10 martie 16.40 - Detalii de context:

Şeful CJ Neamţ a fost denunţat de fostul primar de la Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, zis „Pinalti“. Acesta a susţinut că i-ar fi dat lui Arsene, în 2013, suma de 100.000 de euro, pentru a interveni la conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate în tentativa de a-l „anihila“ pe preşedintele de la acea vreme al legislativului nemţean, Culiţă Tărâţă.

„În 2013, inculpatul Arsene Ionel, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei judeţene PSD Neamţ a unui partid politic, a primit de la o persoană, martor în cauză, suma de 100.000 de euro, pentru a-şi folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală“, se arăta într-un comunicat DNA.

Anchetatorii au precizat că banii au fost remişi de martor într-un loc public, un restaurant din Bucureşti. Cum tentativa de „compromitere“ a şefului CJ nu a reuşit, Pinalti a cerut restituirea sumei, ar fi primit înapoi doar 20.000 de euro şi a făcut presiuni pentru recuperarea restului, dar demersurile nu au avut efectul scontat. A urmat denunţul, iar pe 19 ianuarie 2018, anchetatorii DNA a cerut magistraţilor de la Tribunalului Bacău arestarea preventivă a lui Ionel Arsene, acesta fiind pus în control judiciar.

Decizia a fost atacată de procurorii anticorupţie la Curtea de Apel Bacău, instanţă care a considerat că se impune arestarea preventivă, mandatul fiind emis pe 29 ianuarie 2018. Preşedintele CJ Neamţ a stat o vreme după gratii, apoi a fost plasat în control judiciar, iar pe 27 iunie 2018 a scăpat de orice măsură preventivă şi a revenit în viaţa publică şi politică.

Între timp, procurorii DNA l-a pus sub acuzare pentru o altă faptă de trafic de influenţă, din anul 2015, tot din vremea când era deputat în Parlamentul României. Ionel Arsene era suspectat că ar fi cerut de la un om de afaceri un procent de 5% din suma de 60 de milioane de lei, bani ce trebuiau alocaţi de Administraţia Naţională Apele Române pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administraţiile bazinale.

Intervenţia a fost făcută la un coleg de partid, la vremea respectivă secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, „dar demersurile nu au avut niciun rezultat“, preciza DNA. În timpul urmăririi penale cele două dosare au fost conexate.

UPDATE 10 martie 16.38 - MINUTA:

Tip solutie: Reducerea pedepsei

Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpatul Arsene Ionel. Admite apelurile formulate de DNA Serviciul Teritorial Bacău şi inculpatul Arsene Ionel împotriva sentinţei penale nr. 96/D/06.04.2022 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul penal nr. 431/103/2018, pe care o desfiinţează cu privire la soluţia de condamnare a inculpatului pentru infracţiunea de trafic de influenţă, faptă săvârşită în anul 2013, la omisiunea aplicării pedepsei complementare pe lângă pedepsele principale, la cuantumul pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului, la conţinutul pedepsei accesorii aplicate inculpatului şi la cuantumul sumei confiscate de la inculpat. Rejudecând cauza în aceste limite: În baza art. 396 alineat 1 ?i 6 raportat la art. 16 alineat 1 lit. f Cod de procedură penală, art. 154 alineat 1 lit. c Cod penal, art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alineat 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Arsene Ionel sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de trafic de influenţă, faptă săvârşită în anul 2013, prevăzută de articolul 291 alineat 1 Cod penal, raportat la art. 6 şi art. 7 litera a din Legea nr. 78/2000, ca efect al interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Menţine pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa apelată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă săvârşită în luna iunie 2015, prevăzută de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 şi art. 7 litera a din Legea nr. 78/2000. În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alineat 1 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România. Menţine pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa apelată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă săvârşită în iulie 2015, prevăzută de art. art. 291 alineat 1 Cod penal, raportat la art. 6 şi art. 7 litera a din Legea nr. 78/2000. În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alineat 1 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România. În temeiul art. 38 Cod penal şi art. 39 alineat 1 litera b Cod penal contopeşte cele 2 pedepse principale de mai sus, aplică inculpatului Arsene Ionel pedeapsa principală cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an şi 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa principală de 6 ani şi 8 luni închisoare pe care o va executa inculpatul. În temeiul art. 45 alineat 3 şi 5 Cod penal contopeşte pedepsele complementare şi accesorii stabilite în sarcina inculpatului şi aplică, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, de 6 ani şi 8 luni închisoare, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România, pe o perioadă de 5 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alineat 1 literele a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, sau de a exercita atribu?ii de conducere în cadrul vreunui partid, forma?iune sau alian?ă politică din România. În baza art. 112 litera a Codul penal şi art. 291 alineat 2 Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul Arsene Ionel a sumelor de 80.000 Euro şi 80.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art. 275 alineat 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în data de 10.03.2023 prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 190/2023 10.03.2023