BREAKING - Joe Biden și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al SUA/ Video

Campania lui Joe Biden pentru realegere a fost lansată oficial sub forma unui videoclip de trei minute care începe cu un singur cuvânt: Libertate, informează News.ro.

În videoclip, vocea celui de-al 46-lea preşedinte al SUA, Joe Biden, spune că dreptul la avort, apărarea democraţiei, dreptul la vot şi reţeaua de siguranţă socială vor fi printre cele mai importante teme de pe buletinul de vot în 2024.

El spune că alegătorii se vor confrunta cu alegerea de a lăsa generaţiei următoare "mai multă libertate sau mai puţină", "mai multe drepturi sau mai puţine".



"Fiecare generaţie de americani s-a confruntat cu un moment în care a trebuit să apere democraţia, să se ridice pentru libertăţile noastre personale şi să se ridice pentru dreptul nostru la vot şi pentru drepturile noastre civile. Acum este rândul nostru", spune el.



Revenind la mesajul său din campania din 2020, potrivit căruia americanii se aflau "într-o bătălie pentru sufletul" naţiunii lor, el prezintă sloganul său pentru 2024: "Să terminăm treaba!".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly