BREAKING Mesajul transmis de Viorica Dăncilă opoziției înainte de MOȚIUNEA de cenzură

Viorica Dăncilă a declarat, marți, că nu are emoții cu privire la moțiunea de cenzură și că are încredere în colegii din PSD și ALDE. Premierul a afirmat că nu va discuta cu Călin Popescu Tăriceanu înainte de votul moțiunii de cenzură, conform Mediafax.

„Nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianță”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebat dacă va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, șeful Executivului a răspuns că nu mai este necesar.

„Nu cred că este nevoie. Sunt oameni încare am încredere. Oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate și astăzi vom vedea rezultatul”, a răspuns Dăncilă.

Parlamentul dezbate și votează, marți, moțiunea de cenzură depusă de Opoziție la adresa Guvenrului Dăncilă. Pentru ca aceasta să treacă sunt necesare 233 de voturi, din totalul de 465 de parlamentari.