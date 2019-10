UPDATE S-a fixat ziua votului moțiunii de cenzură: opoziția a părăsit ședința, PSD și-a adus 'intăriri'

UPDATE Motiunea de cenzura se va vota sambata.

PSD a propus in sedinta birourilor permanente reunite sa se citeasca azi motiunea de cenzura si votul sa fie sambata. In semn de protest, opozitia a iesit din sala si a sustinut ca sedinta nu poate sa continue din lipsa de cvorum. Sustinatorii motiunii spun ca un vot sambata va pune bete in roate demersului si ca votul trebuie sa aiba loc intr-o zi lucratoare cand pot sa vina toti parlamentarii. Intre timp PSD l-a adus la sedinta si pe Dragos Zisopol, de la minoritati. Ramane de vazut daca PSD are cvorum si ce decizii se iau.