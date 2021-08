BREAKING ORNISS refuză să dea detalii în cazul arestării lui Florin Cîțu în SUA

ORNISS refuză să dea detalii în cazul arestării lui Florin Cîțu în SUA. În urma unei solicitări din partea Antena3, reprezentanții ORNISS au refuzat să dea detalii despre cazul arestării lui Florin Cîțu în SUA, motivând că informațiile sunt clasificate.

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că în urmă cu 20 de ani a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, afirmând că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an.



Cîţu a fost întrebat, la finalul şedinţei de guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani a fost vorba de un DUI (driving under the influence), este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă.