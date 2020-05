BREAKING Percheziție informatică în dosarul Black Cube - Fost colonel SRI suspectat de angajament în spionarea fostei șefe DNA, chemat la DIICOT

Surse judiciare firmă pentru STIRIPESURSE că fostul colonel SRI Daniel DRagomir, judecat în prezent pentru fapte de corupție, este citat la DIICOT în dosarul Black Cube, în care este principalul suspect de acte de spionaj la adresa fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi.

Potrivit surselor citate, acesta a fost citat pentru luni, și va lua partea la percheziția informatică a sistemelor electronice ridicate de către anchetatori la momentul reținerii sale în urmă cu aproape patru ani.

În urmă cu doi ani, în mai 2018, fostul procuror șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu oferea ultimele detalii referitoare la stadiul anchetei din acest mega dosar de crimă organizată ce îl are la centru pe fostul ofițer SRI.

Procurorul-şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, anunța atunci că procurorii care se ocupă de dosarul Black Cube au făcut un supliment de comisie rogatorie în Israel şi aşteaptă răspunsul în acest caz.

"Este în continuare în lucru, s-a făcut un supliment de comisie rogatorie în Israel şi aşteptăm din nou răspunsul. Procurorii au mai găsit alte întrebări, vor să îşi lămurească cu totul toată starea de fapt în dosar", a declarat procurorul-şef DIICOT, la ieşirea de la ministerul Justiţiei.

Întrebat dacă estimează când ar putea veni răspunsul comisiei rogatorii, Daniel Horodniceanu a spus: "Nu aş putea să vă spun. Prima a venit un pic mai repede, cred că la vreo 4 luni, a doua a venit după vreo 6 luni, asta e a treia comisie".

Directorul SRI, Eduard Hellvig, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiați în dosarul Black Cube, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, audierile desfășurându-se departe de presă și opinia publică. Potrivit surselor citate, directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a fost audiat, în calitate de martor, în data de 28 februarie, iar fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a ajuns la sediul DIICOT în data de 8 martie. Numele celor doi au fost menționate, în diferite declarații date de martori în dosar.

Aceleași surse au declarat, pentru MEDIAFAX, că Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA, a fost audiată marți, 13 martie la sediul DIICOT.

Cei trei au fost invitați și audiați departe de ochii presei, astfel încât informațiile au intrat în posesia MEDIAFAX abia după două săptămâni în cazul directorului SRI.

Serviciul Român de Informații a confirmat audierea directorului SRI, Eduard Hellvig.

"Domnul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declarații în legatură cu dosarul Black Cube. În cadrul declaratiilor, domnul Eduard Hellvig, a reiterat faptul ca nu are nicio implicare in acest dosar si ca isi exprima totala disponibilitate pentru a sprijini orice institutie a statului roman in demersurile sale legale", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI, pentru MEDIAFAX.

Structura de Parchet care investighează cazul Black Cube a transmis, prin biroul de presă, că nu comentează informațiile obținute de MEDIAFAX, dar nici nu a infirmat prezența celor trei la audieri.

Dosarul Black Cube a fost deschis în anul 2016 și vizează încercări de intimidare la adresa procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Doi cetățeni israelieni, angajați ai societății Black Cube și-au recunoscut faptele, fiind condamnați la închisoare cu suspendare. Cercetările au continuat însă pentru fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, fiind suspectat că ar fi intermediat legătura între cei care voiau să afle informaţii despre Laura Codruţa Kovesi şi angajaţii firmei. Dragomir a fost arestat câteva luni în dosar.