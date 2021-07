BREAKING Percheziții acasă la fosta soție a lui Ilie Năstase

Percheziții acasă la fosta soție a lui Ilie Năstase, Brigitte Sfăt, într-o anchetă cu acuzații de punere în circulație a unor produse contrafăcute. La finalul descinderilor, aceasta împreună cu actualul soț vor fi duși la audieri, anunță Realitatea PLUS.

Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, efectuează joi percheziţii domiciliare într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute.



Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Poliţiei Sectorului 2 pentru audieri.



Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.