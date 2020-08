BREAKING Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, confirmat cu COVID-19

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a fost confirmat cu COVID-19. Acesta a declarat entru Gazeta de Sud că nu a simţit nimic, este asimptomatic, nu a avut febră şi are şi gust, şi miros.

Citește și: CURAJ NEBUN Un polițist DEMASCĂ șirul complicităților dintre șeful Poliției, șeful Poliției Capitalei și Duduieni: DE CE au 'greșit' mascații adresa

Preşedintele CJ Dolj spune că a făcut testul Covid după ce a fost depistată pozitiv directoarea de imagine a instituţiei.

”Am făcut şi eu testul şi mi s-a confirmat că sunt pozitiv, dar chiar mi s-a spus că aş fi pe la jumătatea bolii. Nu am simţit nimic, sunt asimptomatic, nu am avut febră şi, am şi gust şi miros”, a declarat Ion Prioteasa pentru Gazeta de Sud.

Acesta a adăugat că este în spital şi că îşi va face şi o radiografie pulmonară.