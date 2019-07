BREAKING Sorina Pintea DENUNȚĂ CNAS la DNA: 'Există fapte de natură penală'

Minstrul Sănătății anunță că raportul de verificare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va ajunge pe masa DNA. Controlul a fost început în luna iunie.

Citește și: Cristi Danileț, avertisment TĂIOS pentru viitorul președinte al României: ' El nu va avea supuși și nu va lua decizii despotice'

"Noi am atras atenția prin Ministerul Sănătății asupra pericolelor la care este supusă. CNAS nu este în subordinea Ministerului Sănătății.

Controlul început în luna iunie va fi finalizat în luna iunie și va spun cu certitudine că acest control va fi depus la DNA. Din punctul nostru de vedere există fapte de natură penală", a declarat Pintea.

"Sper ca toți cei care au avut competențe în a rezolva aceste probleme să înțeleagă că este o urgență, o problemă de securitate națională. Indolența duce la crize. Eu aștept să am toate datele. Nu aș da vina neaparat pe actualul președinte al Casei, eu am spus că de câțiva ani se întâmplă lucruri acolo. Când va fi gata acest raport, eu îi voi face un raport și premierului. Nu pot spune că s-au închis ochii, ci că am birocratizat excesiv. Au fost oferte care au expirat în birourile funcționarilor", a mai spus ministrul sănătății.