BREAKING - Stare de URGENȚĂ în New York din cauza coronavirusului

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sâmbătă starea de urgenţă pentru a lupta împotriva noului coronavirus, care continuă să se răspândească, cu 21 de cazuri noi şi un total de 76, informează AFP, conform agerpres.ro.

Starea de urgenţă face posibilă accelerarea procedurilor de achiziţie de echipamente şi de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie în prezent, a explicat guvernatorul într-o conferinţă de presă la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane de dolari pe săptămână pentru acest stat american.Guvernatorul a mai anunţat că în prezent se fac teste pentru coronavirus 24 de ore pe zi, prin aceasta urmărindu-se identificarea cât mai multor cazuri pozitive pentru a le izola şi a încetini răspândirea virusului.

Majoritatea persoanelor infectate (57) sunt legate de o comunitate evreiască ortodoxă din New Rochelle, focar de infecţie în comitatul Westchester.



"Westchester este o problemă evidentă, vorbim despre contagiune în cadrul grupurilor, iar aceste grupuri tind să infecteze tot mai mulţi oameni", a insistat guvernatorul, adăugând că perioada de carantină de 14 zile pentru cei infectaţi ar putea fi prelungită.



În faţa propagării virusului, vizitatorii nu mai au voie să intre în centrele pentru bătrâni din New Rochelle.



Andrew Cuomo a avertizat şi împotriva tentativei comercianţilor de a umfla preţurile la anumite produse, indicând că a profita de penurie în perioada stării de urgenţă este ilegal şi cei care fac acest lucru riscă urmărirea penală.



"Am fost procuror de stat, am început deja urmărirea penală" în cazuri similare, a avertizat el, citând informaţii de la consumatori despre "o sticlă de gel dezinfectant vândută cu 80 de dolari".



Statele Unite au înregistrat peste 200 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care cel puţin 19 fatale, potrivit rapoartelor oficiale centralizate de AFP.