Breaking - Traficul a fost suspendat pe Podul Crimeii

Traficul a fost suspendat pe Podul Crimeii. raficul pe Podul Crimeii, atât pe segmentul rutier, cât şi pe cel feroviar, a fost suspendat, iar autorităţile pregătesc deja traversarea cu feribotul în zona Strâmtorii Kerci - a anunţat, sâmbătă, "ministrul" interimar al transporturilor din regiune, Nikolai Lukașenko. "Traficul pe tronsoanele rutier și feroviar a fost restricționat, scrie Rador.ro.

Se lucrează la o posibilă lansare a unei treceri cu feribotul" - a subliniat Lukașenka, recomandând cetăţenilor să nu se deplaseze, deocamdată, spre Podul Crimeii. TASS scrie că, sâmbătă dimineaţă, un vagon-cisternă a luat foc. Locomotiva şi o parte din vagoanele trenului respectiv au fost trase în stația Kerci. Autorităţile urmează să stabilească ce a dus la provocarea incidentului.

Yeahhhhh that isn’t going to be very usable to say the least. We will see how this compares to the explosions on the Russian airbase in Crimea, they swept that under the rug. pic.twitter.com/Tqt5z6dMhq