BREAKING - Tragedie feroviară în Pakistan: peste 30 de oameni au murit, după ciocnirea a două trenuri/ VIDEO

Cel puţin 30 de persoane au murit şi mai multe au fost rănite, după ce două trenuri expres s-au ciocnit în sudul Pakistanului, luni dimineaţă.

Trenul Sir Syed Express s-a ciocnit cu Millat Express între staţiile de cale ferată Reti şi Daharki din Ghotki, relatează ARY News din Pakistan, informează Mediafax.

Usman Abdullah, ofiţer de poliţie în districtul Ghotki din provincia Sindh, a declarat că sătenii, salvatorii şi poliţia transportă pasagerii morţi şi răniţi la spitalele din apropiere.

#BREAKING #Pakistan Train #Accident. #Millat Express collides with Sir Sayyed Express (DN). Incident happened near #Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad). Many casualties expected. pic.twitter.com/i2CD0sZnr3