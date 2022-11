BREAKING - Trupele ucrainene au intrat în Herson

Localnici din Herson raportează pe reţelele sociale că Forțele Armate ale Ucrainei au intrat deja în oraș, scrie, vineri, agenţia RBC, potrivit RADOR.

Apărătorii ucraineni au fost văzuți în cartierul Şumen. Publicaţia locală Most a publicat imaginile cu militarii Ucrainei întâmpinaţi de localnici. Deocamdată, armata ucraineană nu a transmis nicio informaţie oficială privind intrarea trupelor sale în Herson.

Ukrainian Army have entered the western area of Kherson city, Shumensky district! pic.twitter.com/V31PcZpFAY — NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) November 11, 2022

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

More citizens in Kherson are assembling at the central square. Even children are joining.



Like I already mentioned it. Kherson is free, with or without AFU (yet). pic.twitter.com/Y2fZP1W26k — (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2022

Komyshany, Kherson oblast liberated. So many flags! pic.twitter.com/5S0Zp95mdP — NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) November 11, 2022

Kherson oblast vibes pic.twitter.com/1BC97fsXlm — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) November 11, 2022

BREAKING: #Kherson



- Ukrainian special forces were seen in Kherson (unconfirmed)



- Civilians raised the Ukrainian flag



- Reports of ???????? troops drowning during exit



- Both the exit from Russian troops & the quick move of Ukrainian forces are seen a strong humiliation for Putin pic.twitter.com/nGDW0QSX15 — News of Ukraine (@uasupport999) November 11, 2022