Breaking: USR se aliază cu AUR şi anunţă că vor contesta la CCR noul regulament al Camerei Deputaților

Războiul din Parlament va fi tranșat de judecătorii CCR. AUR și USR au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională nouă regulament al Camerei Deputaților. Asta deși cele două partide sunt declarate ca fiind inamice. Ce le unește în acest demers însă? Restrângerea dreptului de a face transmisiuni LIVE din plenurile din Parlament. Și Forța Dreptei, partidul fondat de Ludovic Orban, se va alătura acestui demers, a anunțat deputatul Alexandru Kocsis.

Fostul prşedinte al USR Dan Barna a anunţat că USR va ataca la CCR ”acele prevederi care limitează transparenţa lucrărilor în Parlamentul României”.

Şi AUR a anunţat că va ataca noul Regulament.

”AUR va ataca în totalitate această hotărâre neconstituţională şi e profund dezgustat de felul în care pentru un singur om care a greşit vor să taxeze întregi grupuri. Asta îmi aduce aminte de regimuri totalitare. Nu e posibil aşa ceva. Pumnul pe care voi îl puneţi în gură opoziţiei s-ar putea să ricoşeze şi vă asigur că, în momentul în care vom avea o majoritate în acest Parlament, îi vom lăsa pe toţi să filmeze. Nu o să permitem niciodată ca o comisie importantă precum Comisia de apărare să fie reprezentată precum un om ca Pavel Popescu”, a afirmat George Simion.

Deputații au modificat și completat, miercuri, regulamentul Camerei. Astfel, este interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în injurii, invective sau calomnie la adresa altui parlamentar.

Modificarea a fost aprobată cu 202 voturi „pentru”, 91 „împotrivă” și patru abțineri.

Copreședintele AUR, George Simion, a acuzat, în timpul dezbaterilor, introducerea printre modificări a unei prevederi potrivit căreia ședințele nu pot fi filmate și transmise live decât prin Secretariatul general sau de jurnaliștii acreditați. De asemenea, potrivit unui amendament aprobat, prin derogare, ședințele pot fi filmate și de deputați, dar doar din perimetrul alocat grupului parlamentar ai coror membri sunt.

„Azi e o zi tristă pentru democrația din România pentru că interziceți filmările, ca să nu vadă tot românul cum se uită unii dintre colegi pe siteuri porno. Scoateți prevederile legate de filmare. Lăsați violențele, lăsați injuriile. (...) De azi se instaurează dictatura generalului Ciucă”, a spus în plen George Simion.

Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambucian, a apreciat că că a început o creștere a agresivității în Parlament, fără precedent, care poate duce, în opinia sa, „spre spre lucruri care pot pot fi catalogate ca un risc major la adresa democrației”.

„Parlamentul este, într-adevăr, un loc în care se confruntă idei, dar nu poate fi un loc în care să se confrunte injurii și tot felul de reacții foarte agresive. (...) Trebuie să ne exprimăm dezacordul față de orice formă de violență”, a adăugat Varujan Pambucian.

Vicepreședintele USR Dan Barna a afirmat că „violența rămâne exact oportunitatea pe care dumneavoastră folosiți să reduceți transparența, sub pretextul legitim că violența trebuie oprită”.

„Faptul că punem bannerele împreună cu violența e clar că folosiți îl folosiți pe amărâtul acesta de disperat populist. Îl folosiți ca să limităm transparența dialogului din Parlament, asta e problema de fond”, a adăugat Barna.

„De la începutul legislaturii am făcut apel la respectarea Codului de conduită. Dacă acest apel ar fi fost recepționat de toți colegii, în mod evident, nu am fi ajuns în această situație de a adăuga în regulament noi sancțiuni. Tocmai pentru că regulamentul a fost conceput pentru situații normale, în care oamenii se respectă și respectă mandatul pe care cetățenii l-au încredințat fiecăruia dintre noi. (...) Reamintesc faptul că aceste modificări sunt absolut necesare”, a spus și liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

„Ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce face majoritatea parlamentară. PSD, PNL astăzi este la fel de regretabil. sub pretextul faptului că ne apărați de pumnii lui George Simion, băgați un pumn în gura opoziției. Sub pretextul faptului că dumneavoastră corectați niște abuzuri comiteți alte abuzuri și instaurați cenzura parlamentară care va afecta mai ales opoziția”, a afirmat deputatul partidului Forța Dreptei Alexandru Kocsis.

„Când mârlănia devine bărbăție, să știți că avem cu toții o problemă. Când cea mai abjectă înjurătură devine manifest politic, stimați colegi de la USR, când, în funcție de interesul politic, ne bucurăm și juisăm când un coleg de politică este făcut praf, să nu ne mirăm că am ajuns aici. Cu toții am avut excesele noastre, dar oare este în regulă? Nu este în regulă să ne înjurăm unii pe alții. Nu este în regulă să ne băgăm telefoanele în ochi, nu este în regulă să nu lăsăm omul să vorbească. Dacă vreți și dacă am ajuns aici, este pentru că unii într-adevăr au sărit calul”, a afirmat vicepreședintele Camerei Deputaților, Daniel Suciu (PSD).

Raportul Comisiei de regulament a fost favorabil.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au deschis un dosar pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice după scandalul de luni din Parlament.

Ședința de luni a Camerei Deputaților a fost suspendată după ce liderul AUR a întrerupt discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu. „Hoțule”, i-a strigat Simion lui Popescu pe un ton agresiv. Replica ministrului Energiei a fost: „Ești un prost”.