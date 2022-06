Britanicul Duncan Scott, campion olimpic, ratează Mondialele de la Budapesta

''Am decis să renunţ la Campionatele Mondiale care încep în această săptămână. Sunt absolut devastat. După ce am trecut peste Covid, m-am chinuit cu antrenamentele de mare intensitate. Acum e momentul să pun sănătatea pe primul loc şi să mă concentrez pe recuperare'', a scris Scott pe Twittter.Înotătorul britanic, care a dezvăluit că a fost infectat pe 1 iunie, a câştigat aurul olimpic în ştafeta de 4x200 m liber la Tokyo, plus alte trei medalii de argint la 200 m liber, 200 m mixt şi 4x100 m mixt. Cu alte două medalii de argint la Rio în 2016, Scott este înotătorul britanic ce cele mai multe medalii cucerite la Jocurile Olimpice. El deţine şi cea mai bună performanţă mondială a anului la 200 m mixt.La Mondialele de la Budapesta, Marea Britanie nu va putea conta nici pe Adam Peatty, triplu campion olimpic şi octuplu campion mondial, care a suferit o fractură la picior în luna mai.