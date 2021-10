Britney Spears a mulţumit mişcării #FreeBritney după ce tatăl ei a fost înlăturat din rolul de tutore

Cântăreaţa americană Britney Spears a mulţumit mişcării #FreeBritney pentru că a ajutat la înlăturarea tatălui ei din rolul de tutore deţinut timp de 13 ani, potrivit news.ro.

Într-un mesaj publicat luni pe Twitter, cântăreaţa a scris: „#FreeBritney... nu am cuvinte... datorită vouă şi a rezistenţei voastre constante în a mă elibera de tutela mea, viaţa mea se îndreaptă acum în acea direcţie”.

Spears a dezvăluit că sprijinul acordat de mişcare a emoţionat-o. „Am plâns noaptea trecută două ore pentru că fanii mei sunt cei mai buni şi ştiu asta”. Alături de acest mesaj, ea a publicat şi un clip cu ea pozând.

Citește și: VICEPREMIERUL care a trecut insula Belina la CJ-ul lui Dragnea RUPE TĂCEREA -Și-a anunțat SPOVEDANIA...

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc