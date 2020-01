Bruce Springsteen, Coldplay şi Harry Styles se numără între artiştii nominalizaţi pentru BRIT Awards, trofee care vor fi acordate pe 18 februarie, la Londra, potrivit news.ro.

Nominalizările au fost anunţate sâmbătă după-amiază, într-un program TV special.

Lewis Capaldi şi Dave au primit câte patru nominalizări, inclusiv la categoria „Artist of the Year”, iar Stormzy şi Mabel, câte trei.

Jack Whitehall va prezenta, pentru a treia oară, gala ce va avea loc pe O2 Arena.

Celeste va primi trofeul BRIT Rising Star 2020, după cum a fost anunţat luna trecută.

Lista nominalizărilor:

Male Solo Artist of the Year: Dave, Harry Styles, Lewis Capaldi, Michael Kiwanuka, Stormzy.

Female Solo Artist of the Year: Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel, Mahalia.

Song of the Year: AJ Tracey - „Ladbroke Grove”, Calvin Harris & Rag’n’Bone Man - „Giant”, Dave feat. Burna Boy - „Location”, Ed Sheeran feat. Justin Bieber - „I Don’t Care”, Lewis Capaldi - „Someone You Loved”, Mabel - „Don’t Call Me Up”, Mark Ronson feat. Miley Cyrus - „Nothing Breaks Like a Heart”, Sam Smith feat. Normani - „Dancing With A Stranger”, Stormzy - „Vossi Bop”, Tom Walker - „Just You and I”.

Group of the Year: Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon, D-Block Europe, Foals.

Best New Artist: Aitch, Dave, Lewis Capaldi, Mabel, Sam Fender.

International Male Solo Artist: Bruce Springsteen; Burna Boy; Post Malone; Tyler, the Creator; Dermot Kennedy.

International Female Solo Artist: Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey, Lizzo.

Mastercard Album of the Year: Dave - „Psychodrama”, Harry Styles - „Fine Line”, Lewis Capaldi - „Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, Michael Kiwanuka - „Kiwanuka”, Stormzy - „Heavy Is The Head”.