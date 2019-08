Bruce Springsteen lansează un film pornind de la piesele celui mai recent album al său

Cel mai recent album semnat de Bruce Springsteen, ”Western Stars”, are propriul film, pelicula fiind lansată în septembrie la Toronto, arată Smart Radio, păstrând un loc special interpretului american în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Springsteen a colaborat la realizarea peliculei fiind creditat ca unul dintre regizori. Producția preia titlul albumului, ”Western Stars”, și va fi prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, la începutul lunii septembrie.

Producția ”Western Stars” include toate cele 13 piese de pe albumul lui Springsteen montate alături de imagini de arhivă și secțiuni în care muzicianul își spune povestea.

Regizori sunt Springsteen însuși și Thom Zimny.

Bruce Springsteen s-a născut pe 23 septembrie 1949, în Statele Unite, şi este compozitor, cântăreţ şi chitarist. Springsteen a devenit celebru în lumea întreagă datorită stilului său muzical, în care rock-ul este combinat cu influenţele pop, iar versurile romantice, cu sentimentele patriotice americane sau cu dragostea artistului pentru oraşul lui natal, New Jersey. Maniera lui foarte reuşită de a cânta despre problemele obişnuite din viaţa cotidiană a oamenilor i-a adus numeroase premii, printre care 18 Grammy şi un Oscar. Cele mai celebre albume ale lui Springsteen sunt "Born to Run" (1975) şi "Born in the USA" (1984). Springsteen a vândut peste 65 de milioane de albume în Statele Unite şi peste 120 de milioane în lumea întreagă.

Piesele lui Bruce Springsteen se regăsesc pe 27 august la Smart Radio.