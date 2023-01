BTA: Aeroportul din Ruse va fi operat de o companie bulgară timp de zece ani

Aeroportul din Ruse va fi operat gratuit de Airport Ruse Ltd, care cuprinde companiile bulgare Shtraplan EOOD şi Stroyproject EOOD, a decis Consiliul Municipal Ruse. Dezbaterea asupra deciziei a continuat timp de peste trei ore, potrivit Agerpres.

Adresându-se consilierilor municipali, proprietarul Stroyproject Hristo Krusharski a spus că aeroportul din Ruse trebuie să fie certificat pentru zboruri până în aprilie."Intenţiile mele sunt serioase. Dacă votaţi astăzi, mâine voi fi în teren", a spus el.Afacerea sa este legată de sistemele anti-hale care utilizează aeronave, iar compania sa activează în Bulgaria şi România.Propunerea de investiţii are în vedere trei etape de dezvoltare. Prima prioritate este de a îngrădi proprietatea şi de a repara şi ilumina pista pentru a avea zboruri de noapte. Scopul este de a avea în cele din urmă îmbunătăţirile şi licenţele necesare care să permită zborurile de pasageri.Proprietarul Shtraplan, Antoni Tarnitsov, a spus că îmbunătăţirile din prima etapă de dezvoltare vor permite şi altor clienţi să folosească Aeroportul Ruse. În opinia sa, fiecare client suplimentar îi va fi de folos Airport Ruse Ltd în recuperarea resurselor pe care compania le va investi. Tarnitsov, expert în aviaţie, lucrează la analiza concesiunii Aeroportului Ruse din 2017.La începutul dezbaterii, primarul din Ruse, Pencho Milkov, a spus că acesta este un moment istoric, deoarece Ruse vrea să reia zborurile comerciale. În opinia sa, investitorii vor investi resurse uriaşe în aeroport. De asemenea, municipalitatea Ruse nu va mai trebui să aloce peste 100.000 leva pe an pentru întreţinerea şi securitatea aeroportului.Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.