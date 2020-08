BUBUIE numărul cazurilor de coronavirus în Franța: Ministerul Sănătății se declară 'îngrijorat'

Franţa a înregistrat sâmbătă 5.453 de cazuri noi de coronavirus, iar Ministerul Sănătăţii s-a declarat "îngrijorat", a doua zi după ce ţara a înregistrat cel mai mare număr de bolnavi de COVID-19 de la jumătatea lui martie, relatează Reuters.

Creşterea de vineri cu 7.379 de cazuri noi a fost cel mai mare bilanţ zilnic de când Franţa a impus măsuri de izolare la momentul de vârf al pandemiei, informează Agerpres.



"În Franţa continentală, progresia epidemiei de COVID-19 este exponenţială. Dinamica puternică de creştere a transmiterii este foarte îngrijorătoare", a scris Ministerul Sănătăţii pe site-ul său.



Numărul total al deceselor legate de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus, a crescut la 30.602, de la 30.596 vineri, a mai precizat sursa citată.



Numărul persoanelor internate cu COVID-19 a scăzut la 4.530 faţă de 4.535 cu o zi înainte, din care 400 de cazuri la terapie intensivă, faţă de 387 vineri.



În pofida numărului persistent mare de noi cazuri, un medic din Paris a declarat că situaţia curentă este diferită de cea din februarie şi martie, când virusul se răspândea incontrolabil.



"Am învăţat din greşelile noastre", a spus Karine Lacombe, şefa secţiei de boli infecţioase a spitalului Saint-Antoine, din Paris, într-o intervenţie pe postul BFM TV.



"Am făcut mult progres în termeni de tratament. De exemplu, ştim că dexametazona funcţionează şi are un efect pozitiv (...)".



Franţa a introdus obligativitatea purtării măştilor la Paris şi în alte oraşe, în contextul în care guvernul încearcă să evite o nouă izolare generalizată care ar împinge economia la o recesiune şi mai profundă.



Ministrul de finanţe Bruno Le Maire a reiterat sâmbătă că guvernul va face tot posibilul "să salveze pe toată lumea" şi să prevină falimentele.



O redresare a consumului în mai şi iunie dă motive de optimism în ceea ce priveşte economia, a spus el într-un interviu pentru postul de radio France Inter.