Bucharest Jewish Film Festival va avea loc în perioada 15 - 21 noiembrie, la București

Filme, concerte de muzică clasică, conferinţe şi o expoziţie de pictură vor fi prezentate la cea de-a XII-a ediţie a Bucharest Jewish Film Festival care va avea loc în perioada 15 - 21 noiembrie, informează un comunicat al Ambasadei Israelului transmis vineri AGERPRES.

În prima zi a festivalului, este programat, de la ora 18,00, la Institutul Cervantes, vernisajul expoziţiei "Evreii în Imperiul Otoman şi în Turcia Modernă", oferită de Ambasada Turciei la Bucureşti, urmată de proiecţia filmului "Shlomo Bar" în prezenţa regizorului Gilad Inbar.

Gala de deschidere a festivalului va avea loc pe 16 noiembrie, pe scena Studioului Horia Bernea de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti.

Ansamblul Muzical "Anton Pann" va oferi o selecţie de vechi cântece evreieşti, urmată de proiecţia documentarului "Drumul scripcarului spre marele ecran"/"The Fiddler's Journey to the Big Screen" în regia laureatului premiului Oscar Daniel Raim.

În programul festivalului se vor mai regăsi filmul "Lupta pentru Prezent - Partea 1" (Israel), proiectat în prezenţa regizorului Oded Farber, concertele "De la Offenbach la Bernstein - o călătorie de 100 ani" în foaierul Oprei Naţionale Bucureşti şi "Trei Pianişti, un Pian şi o Soprană" - Lena Vieru Conta, Iosif Ion Prunner, Cristian Niculescu şi soprana Andreea Novac, la Jewish Community Center - JCC, conferinţa "Filme cu tematică evreiască în Arhiva Naţională de Filme" susţinută de Dan Bela Krisbay, precum şi masa rotundă "Personajul evreului în cinematografia comunistă" la care vor participa istoricii Adrian Cioflâncă şi Bogdan Jitea.

În ultima zi a evenimentului, pe 21 noiembrie, vor avea loc la Muzeul Naţional de Istorie a României, de la ora 17,00, conferinţa "Obiecte evreieşti aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României", susţinută de dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, urmată, de la ora 18,00, de proiecţia filmului "From Cairo to the Cloud" în regia lui Michelle Paymar.

"From Cairo to the Cloud - The World of the Cairo Geniza" spune povestea unei colecţii uimitoare de manuscrise antice ascunse timp de secole într-o sinagogă din capitala Egiptului şi remarcabila lor odisee în lumea contemporană.