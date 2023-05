Bucharest Tech Week 2023 a reunit peste 30.000 de vizitatori.

Bucharest Tech Week, cel mai amplu festival de tehnologie şi inovaţie din Europa Centrală şi de Est, a reunit în ediţia de anul acesta 100 de companii, care au prezentat produse şi servicii de ultimă generaţie, respectiv peste 1.500 de profesionişti din diverse domenii şi 70 de speakeri de renume, ce au adus în faţa publicului tendinţe şi perspective din zona tech, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, remis marţi AGERPRES, peste 30.000 de vizitatori, pasionaţi de tehnologie, digitalizare şi inovaţie, s-au bucurat de săptămâna dedicată tehnologiei 22 - 28 mai.

Conceptul Bucharest Tech Week este structurat pe două direcţii: Business Summits - o serie de conferinţe de business tech nişate, ce s-au desfăşurat anul acesta la NORD Events Center by Globalworth, respectiv Tech Expo - cea mai amplă expoziţie de tehnologie şi inovaţie, dedicată publicului larg, găzduită de Romexpo, Pavilion B1.

În zilele dedicate summit-urilor de business, s-au abordat o multitudine de subiecte din zona tech şi nu numai, iar experţi internaţionali şi profesionişti în domenii de business diverse au oferit participanţilor cunoştinţe şi exemple practice. Printre aceştia îi amintim pe Dr. Frank Mobius, Head of Technology Management and Forecast BMW Group, Kelsa Albert, Global People Development Manager în cadrul Farfetch Group, Abdelfettah Sghiouar, Senior Cloud Developer Advocate în cadrul Google Cloud, Hamish Stacy, Digital Experience Lead la Mondelez International şi Jean-Philippe Bempel, Java Champion şi Senior Software Engineer la Datadog.

Totodată, reprezentanţi ai unor companii de top, precum Orange Business, Bosch, Google, Undelucram.ro, Mastercard, George by BCR, Luxoft, Sodexo Benefits and Rewards Services România, Up România şi Vodafone Intelligent Solutions au dezbătut şi au prezentat celor peste 1.400 de participanţi noutăţile în inovaţie tehnologică, HR, retail, limbajul de programare Java şi arhitectură software.

Tech Expo, cea mai amplă expoziţie de tehnologie şi inovaţie din Europa Centrală şi de Est, s-a bucurat de prezenţa a 28.538 de vizitatori, ce au avut posibilitatea de a vedea şi testa produse şi soluţii tech de ultimă generaţie, de la gadgeturi, roboţi, vehicule electrice, produse smart home, până la smartphone-uri, laptopuri sau soluţii de gaming.

Printre cele mai mari companii prezente la Tech Expo s-au regăsit: Bosch, care a prezentat unele dintre cele mai avansate tehnologii în domeniul motoarelor, E.ON şi proiectul inovator al lui Dominic Marcu, care a povestit despre transformarea celebrului său Tesla Model 3 Performance din Europa într-o maşină de curse, Honor şi Oppo, cu noile telefoane de ultimă generaţie, sau Pudu, ce a adus în faţa participanţilor roboţi autonomi şi inteligenţi utilizaţi în diverse domenii, cum ar fi serviciile de livrare şi asistenţă în restaurante.

Alte produse atractive pentru vizitatori au fost ochelarii pentru nevăzători de la OrCam, soluţiile de smart home de la Legrand, Tineco şi TechCuisine.ro. Pe de altă parte, pasionaţii de gaming au avut ocazia să se bucure de o întreagă zonă dedicată, respectiv de competiţii de gaming organizate de Lenovo sau FC Rapid Esports.

Mai mult, în cadrul expoziţiei s-au desfăşurat pe parcursul celor trei zile paneluri de discuţii, prezentări şi demonstraţii ale unor companii inovatoare. Spre exemplu, Institutul BrainMap Neuroscience a prezentat o aparatură medicală de ultimă generaţie, care permite oamenilor să vadă ce se întâmplă în creierul lor şi cum îl pot "reprograma" prin modificarea tiparelor de gândire şi comportament deja formate. Un alt exemplu de succes a fost sesiunea "Manna Food Solution", unde s-a prezentat un produs inedit, o pastilă care înlocuieşte o masă completă şi a fost dezbătută implicarea tehnologiei în viitorul industriei alimentare.

În cadrul ceremoniei de deschidere oficială au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor, precum Sebastian Ioan Burduja - ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sabin Sărmaş - preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, şi Andrei Niculae - vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

