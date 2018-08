Pentru situatiile de urgenta, in data de 16.08, in intervalul 13.00 - 17.00 si in perioada 17 - 19.08 ( zile libere), in intervalul 10.00 - 14.00 la sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din Strada Valeriu Braniste, nr. 9 ( sediul Sectiei 10 Politie) va functiona un ghiseu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, transmite Politia Capitalei.