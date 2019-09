Bucureştenii se pot relaxa în weekend admirând psici din toate colţurile lumii - Ce eveniment are loc în Capitală

Peste 200 de pisici din toate colţurile lumii vor putea fi admirate la SofistiCAT - Salonul Internaţional Felin Bucureşti, care va avea loc în zilele de 28 - 29 septembrie în Pavilionul C 6 din complexul Romexpo, Bucureşti, potrivit AGERPRES.

Deschis în ambele zile, între orele 10:00 - 17:00, Salonul Internaţional Felin integrează cele mai importante două organizaţii mondiale ale crescătorilor de feline: Federation Internationale Feline (FIFe) şi The International Cat Association (TICA), informează Romexpo, într-un comunicat remis AGERPRES.Publicul va avea astfel ocazia de a cunoaşte două sisteme de arbitrare - FIFe (european) şi TICA (american) - şi, în egală măsură, posibilitatea de a admira exemplare feline care nu sunt prezente în evenimentele dedicate unui singur sistem. La această ediţie, vizitatorii vor putea admira în premieră un exemplar din rasa Minuet - pisica cu picioare scurte.SofistiCAT are ca principale puncte de atracţie competiţiile "Best în show", în care cele mai frumoase pisici se vor întrece pentru un loc pe podium. Două prestigioase jurii internaţionale vor evalua superbele exemplare de pisici din rasele Abysiniană, Albastru de Rusia, Bengaleza, British Shorthair, British Longhair, Burma, Devon Rex, Don Sphynx, Peterbold, Exotică, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegiană de Pădure, Orientală, Persană, Ragdoll, Singapura, Sphynx, Scottish Fold şi Minuet.De asemenea, vizitatorii vor putea participa la o tombolă specială, având ca premii centre de joacă pentru pisici, iar pentru copii va fi deschis un atelier de pictură pe faţă.În cadrul evenimentului, vor fi disponibile, la preţuri promoţionale, produse şi accesorii destinate atât pisicilor (hrană, igiena, joacă), cât şi iubitorilor acestora (bijuterii, tricouri, poşete).Preţul unui bilet de intrare este de 12 lei, pensionarii au bilet redus la 6 lei, iar copiii au acces gratuit.